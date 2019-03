Ludovica Frasca: «Lotto per non essere una ex velina. Sui social mi chiedono le foto dei piedi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Preferirei essere ricordata come Ludovica, non come ex”,non vorrebbe essere ricordata solo per la sua partecipazione al Tg satirico ideato e condotto da Antonio Ricci: “Quello è stato un ruolo che mi porto volentieri dietro, è stato il mio battesimo in televisione, ma non mi farebbe piacere averlo tra vent'anni. Invece diventa quasi un aggettivo, verso chi ha fatto la velina c'è un pregiudizio, sto combattendo duramente affinché venga tolto”.Fare la velina non è facile: “Anche perché poi è un lavoro, striscia va in diretta dal lunedì al venerdì, alla figura delle ragazze c'è un sacco di attenzione – ha spiegato sulle frequenze di Rai Radio2 nel corso di “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - si fanno tante prove, c'è tanto da fare, era un lavoro vero, quando senti questa accezione della velina come la ragazza bella che non fa niente ti viene rabbia. Certe volte rischio di strafare perché ho sempre l'ansia di chiedermi cosa pensino le persone di me, di come sono fatta, se sanno che so parlare e che mi piacerebbe lavorare e non solo essere identificata come l'ex velina”.Su Instagram i follower si concentrano sui suoi piedi: “E' pieno di gente che mi chiede foto dei piedi. I feticisti impazziscono per i miei piedi. Io sul mio profilo instagram difficilmente metto foto sexy, sono cresciuta con tre fratelli maschi, sono un maschiaccio, i feticisti si sono appassionati ai miei piedi perché le poche volte che vedono le piantine dei piedi sono delle bellissime piantine dei piedi. Mi hanno chiesto di vendergli le scarpe usate”.