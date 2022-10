L'anno che verrà: il capodanno di Rai 1 con Amadeus in diretta da Perugia I festeggiamenti per aspettare insieme al pubblico di Rai 1 per il 2023 si terranno nella città umbra







Perugia ospiterà - il prossimo 31 dicembre in prima serata e in diretta su Rai 1 - "L'anno che verrà", il tradizionale appuntamento di capodanno condotto, anche per questa edizione, da Amadeus. Tantissimi gli ospiti musicali e i personaggi dello spettacolo che saluteranno tutti insieme il nuovo anno. L'anno che verrà: il capodanno di Rai 1 con Amadeus, sarà in diretta da Perugia (Credits Uff. STampa Rai) L'annuncio della sceltà della città che ospiterà il capodanno di Rai 1 è arrivato attraverso una nota congiunta di Rai e la Regione Umbria «L'evento - si legge - occasione unica di valorizzazione dell'intero territorio regionale, si realizzerà in partnership con la Regione Umbria che lo ha fortemente voluto e sostenuto, e in collaborazione con il Comune di Perugia». E' ancora una volta l'Umbria, dunque a ospitare i festeggiamenti di Capodanno 2023. Lo scorso anno, la trasmissione, sempre condotto da Amadeus, era andata in onda dalle acciaierie di Terni, luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 19:12

