Kledi, la verità su Maria De Filippi: «Dal balletto "esigente" ai consigli, ecco come stanno le cose»

Kledi Kadiu, lo storico ballerino di Amici, è stato ospite a È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici per porre un focus sulla sua carriera come ballerino. L'ex professionista di Amici durante l'intervista ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi dopo l'addio al talent, avvenuto tanti anni fa. Kledi ha svelato anche com'è avvenuto il primo incontro con la conduttrice. «L'ho incontrata 25 anni anni fa durante una puntata di Buona domenica, il programma condotto da Maurizio Costanzo», ha spiegato l'ex ballerino.

Le parole di Kledi

«La svolta è arrivata 25 anni fa - ha spiegato Kledi -.

Kledi ha aggiunto: «Sento spesso Maria De Filippi, ancora oggi. Devo dire che le voglio un gran bene. A parte il fatto che spesso mi invita ancora nel suo programma Amici, quasi una volta al mese. La chiamo anche per chiederle dei consigli, credo che sia molto valida. Quando ho fatto il Festival in Albania l'ho sentita spesso per ascoltare la sua opinione e sapere cosa ne pensasse».

