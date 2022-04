Jana Karšaiová, chi è la scrittrice slovacca ospite di “Oggi è un altro giorno”

Jana Karšaiová, chi è l’ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno.

La scrittrice Jana Karšaiová ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Nata a Bratislava nel 1978 dopo aver vissuto a Praga si è poi sposata in Italia, dove ha imparato la lingua da autodidatta vivendo a Ostia e Verona e continuando la sua professione di scrittrice. Ha lavorato anche in ambito teatrale e Il suo racconto “Sindrome Italia”, è stato pubblicato sulla rivista letteraria “Nuovi Argomenti”. Il suo primo romanzo, “Divorzio di velluto” è scritto in italiano ed è incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2022. Con il titolo si intende la separazione tra Slovacchia e Repubblica Ceca, che nel libro rispecchia quelle fra i due protagonisti, Katarína e il marito Eugen.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 13:37

