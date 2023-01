Iva Zanicchi, gelo a Domenica In: «Mina? Vorrei riportarla in vita (artisticamente)»

di Redazione Web

Iva Zanicchi è tornata col suo show su Rai1. Dopo le discusse barzellette del sabato sera a Ballando Con le Stelle, la cantante ha dato il meglio di sé nell'ultima puntata di Domenica In. Ospite nel salotto di Mara Venier, la Zanicchi si è lasciata sfuggire una frase infelice sulla collega Mina che non è stata particolarmente apprezzata. Al contrario, la frase ha irrigidito i telespettatori.

In studio si stava conversando sull'esibizione del trio Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri che avverrà sul palco dell'Ariston durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Zia Mara a quel punto ha domandato alla Zanicchi con quali colleghe le piacerebbe replicare il trio al femminile: «Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?», ha chiesto. Iva ha replicato ironicamente: «Ma non stanno tanto bene loro…». Immediato lo sfogo degli ospiti presenti in studio: «Ma cosa dici Iva?»

La gaffe, però, è stata seguita da una affermazione ancora più grave: «Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta», ha esternato la Zanicchi facendo calare il gelo in studio. I presenti sono rimasti perplessi per un momento: «No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena…», ha poi tenuto a specificare Iva Zanicchi. A salvarla dallo scivolone in diretta è intervenuta Mara Venier: «Iva sta scherzando».

