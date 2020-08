Io e Te, Diaco sparisce dallo studio. La regia rientra in diretta ma la poltrona è vuota. Fan increduli: «Dov'è?»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 22:56

Oggi, il conduttore del salotto di Rai1 ha sorpreso i fan con un gesto inaspettato. Dopo il consueto faccia a faccia, Diaco ha lanciato la canzone del giorno, Basta così dei Negramaro con Elisa. Ma al momento di tornare in studio, è sparito.Per qualche secondo è rimasta l'inquadratura del salotto deserto, in un silenzio quasi irreale. Poi il conduttore è rientrato e ha spiegato cosa è successo. «- ha spiegato -E per farlo ci vuole il silenzio. Il silenzio che è considerato antitelevisivo e che invece troppo spesso manca».E conclude: «Basta rumore, basta incompetenza, il silenzio regala libertà».