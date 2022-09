Verissimo, Toffanin e i nomi degli ospiti della nuova edizione: la scelta di Ilary Blasi

Con la nuova stagione televisiva alle porte, anche Verissimo si prepara per le interviste della nuova edizione: Ilary Blasi ci sarà oppure no?

Ilary a Verissimo, quando sarà l'intervista?

Dopo le pesanti parole di Francesco Totti, ci si aspetta una replica all'altezza di Ilary Blasi. «Ha visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie», hanno fatto sapere persone vicino a lei. Silvia Toffanin la aspetta, ma non succederà nella prima puntata di "Verissimo", che andrà in onda il 17 settembre. In un'intervista a "Tv, Sorrisi e Canzoni" la presentatrice ha rivelato chi saranno gli ospiti della prima puntata e Ilary è la grande assente. Si parlerà di matrimonio, ma in maniera positiva. Ci saranno infatti i neo sposi Federica Pellegrini e Gianmarco Tamberi, oltre a Marcell Jacobs che si sposerà proprio il 17 settembre. Intervistati anche Elodie, gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Niente Ilary, dunque. E la data dell'intervista al momento rimane un mistero.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

GF VIP, Noemi Bocchi potrebbe entrare nella casa? Cosa svela Signorini: quel dettaglio sulla fidanzata di Totti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA