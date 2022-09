Totti, slitta l'intervista a Ilary a Verissimo: «Assente nella prima puntata». Mistero sulla data, cosa succede

Dopo l'intervista di Francesco Totti, che ha vuotato il sacco sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi, tutti aspettano la replica della presentatrice. Il luogo che ospiterà la sua prima intervista non sembra in discussione. L'ex moglie del Pupone dovrebbe parlare infatti a "Verissimo", programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. In molti si aspettavano che potesse già essere la super ospite della prima puntata, ma resteranno delusi.

Ilary a Verissimo, quando sarà l'intervista?

Dopo le pesanti parole di Francesco Totti, ci si aspetta una replica all'altezza di Ilary Blasi. «Ha visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie», hanno fatto sapere persone vicino a lei. Silvia Toffanin la aspetta, ma non succederà nella prima puntata di "Verissimo", che andrà in onda il 17 settembre. In un'intervista a "Tv, Sorrisi e Canzoni" la presentatrice ha rivelato chi saranno gli ospiti della prima puntata e Ilary è la grande assente. Si parlerà di matrimonio, ma in maniera positiva. Ci saranno infatti i neo sposi Federica Pellegrini e Gianmarco Tamberi, oltre a Marcell Jacobs che si sposerà proprio il 17 settembre. Intervistati anche Elodie, gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Niente Ilary, dunque. E la data dell'intervista al momento rimane un mistero.

Tentativo di accordo

Il silenzio di Ilary è destinato a proseguire, dunque. Ma dietro le quinte qualcosa si muove. Come fa sapere "Il Messaggero", in settimana i legali dei due si vedranno per cercare un accordo. Le bordate di Totti sono servite a far capire che, se si dovesse arrivare in tribunale, i toni saranno durissimi. Così l'ex Royal Family romana proverà a fermarsi prima dell'ultima curva, anche se al momento appare un'impresa ardua.

