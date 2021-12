Il sogno del Podio: su Rai 5 il docu talent di Milly Carlucci dedicato ai giovani direttori d’orchestra. Dopo il successo di Ballando con le Stelle e in attesa della partenza de "Il Cantante Mascherato", la conduttrice torna in tv con un nuovo show.

Mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre andrà in onda su Rai5 la nuova edizione del Sogno del Podio, il docu/talent condotto da Milly Carlucci. Venti giovani direttori di orchestra inseguiranno il sogno di vincere la competizione per poter lavorare per un anno come “Assistente Direttore” nella leggendaria London Symphony Orchestra. Un ruolo che darebbe loro la possibilità di cambiare per sempre la loro vita.



La Competizione, patrocinata dal Principe Carlo d'Inghilterra , si svolge ogni due anni dal 1990 nelle locations della “Guildhall School of Music and Drama” di Londra (1° e 2° round) e il “Barbican Centre” (finale) ed ha lanciato direttori d’orchestra di fama internazionale.

Quest’anno, a causa delle restrizioni COVID, i primi due round e la finale avranno luogo tutti nella Hall di St Luke, sede operativa di LSO. Altra grande novità, i concorrenti dovranno dirigere la London Symphony Orchestra sin dal 1°round. A giudicarli ci sarà una Giuria internazionale composta da grandi direttori d’Orchestra.

I 20 selezionati dovranno preparare un ampio repertorio di brani scelti dalla Giuria tra i quali saranno sorteggiati quelli che ognuno di loro dovrà eseguire. Durante lo svolgimento delle puntate scopriremo le loro storie personali anche attraverso filmati girati nelle loro città di provenienza. Tante storie diverse, tutte con al centro la determinazione, il talento e la passione.



Nelle prime due puntate la metà dei concorrenti sarà eliminata, nella terza, i 10 rimasti si esibiranno con nuovi pezzi di repertorio e alla fine ne rimarranno solo tre che si contenderanno la vittoria finale. Nella quarta ed ultima puntata la sfida fra i tre finalisti decreterà il vincitore che conquisterà i 15.000 pounds del premio, oltre al contratto di un anno come Assistant Conductor di LSO.

