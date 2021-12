"Il mondo di Francesco", lo speciale Sky TG24 sul Papa nel giorno del suo compleanno

“Il Mondo di Francesco”, uno speciale di Sky TG24 dedicato al Santo Padre in onda il 17 dicembre, giorno del suo ottantacinquesimo compleanno. Venerdì 17 dicembre alle 21:00 Sky TG24 racconta, in uno speciale suddiviso in sei capitoli, Il “Mondo di Francesco”, il pensiero del primo Papa gesuita e latinoamericano della storia.

"Il mondo di Francesco" andrà in onda sul canale di news alle 21.00 del 17 dicembre e disponibile On Demand

"Il mondo di Francesco", lo speciale SkyTG24 sul Papa

La missione di un pontificato riassunta nel nome, Francesco, che nessuno prima di lui aveva mai scelto. In occasione degli 85 anni di Jorge Maria Bergoglio, Sky TG24 racconta, in uno speciale suddiviso in sei capitoli, Il Mondo di Francesco, il pensiero del primo Papa gesuita e latinoamericano della storia. Lo speciale, una produzione originale di Sky TG24, firmato dal vaticanista Stefano Maria Paci, con la collaborazione di Laura Ceccherini e a cura di Roberto Palladino, andrà in onda sul canale di news alle 21:00 del 17 dicembre e disponibile On Demand.

Papa Francesco si ispira dichiaratamente al Santo di Assisi: «Francesco è l’uomo della pace – disse nel 2013 spiegando la scelta -. E così è venuto il nome nel mio cuore: Francesco di Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato». L’ambiente e gli ultimi, le riforme nella Chiesa e le critiche al nuovo capitalismo, i diritti civili e il confronto con le altre religioni e i leader politici mondiali sono i temi al centro della sua visione apostolica. E della sua profonda identità sacerdotale, che è essenzialmente esercizio di amore declinato in vicinanza alle persone, in perdono e in misericordia. In questo senso – come confermano le inedite testimonianze dello speciale - il pontificato è per Papa Francesco un modo di esprimere il suo essere sacerdote e non semplicemente una carica da ricoprire.

Fra le interviste, il Direttore di Civiltà Cattolica Padre Antonio Spadaro, fra le personalità in Vaticano più vicine al Papa, poi Domenico Giani, per 13 anni comandante della Gendarmeria Vaticana, a fianco di Francesco in ogni viaggio apostolico e l’arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, particolarmente dedito ad affrontare i temi della povertà e dell’immigrazione.

Il documentario riserva un approfondimento anche al doloroso tema della pedofilia con Padre Hans Zollner, incaricato da Francesco di guidare l’Istituto di "Antropologia, studi interdisciplinari sulla dignità umana e sulla cura delle persone vulnerabili" presso l’Università Gregoriana. E al ricordo emozionante del viaggio a Lampedusa del 2013 nelle parole del Direttore Generale di Save the Children Daniela Fatarella. Infine, la testimonianza di Andrea Rubera, padre di tre figli assieme al marito, che ricevette da Francesco una telefonata per parlare dei suoi dubbi di cattolico omosessuale rispetto proprio all’educazione dei figli. Nel racconto, le immagini più emozionanti ed emblematiche si alternano alle parole di Francesco, per trasmettere il senso più profondo della sua missione.

