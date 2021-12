Tom Hanks, paura per la sorella Sandra: la sua casa in Italia va in fiamme

Attimi di paura per la sorella di Tom Hanks. Da anni cittadina italiana, Sandra Hanks vive a Polcenigo, Pordenone, e proprio a pochi chilometri dal capoluogo friulano nella notte fra lunedì e martedì si è trovata coinvolta in un incidente casalingo che avrebbe potuto costarle la vita.

Cos'è successo a Sandra Hanks

La sorella dell'attore, dal 2016 in Italia insieme al marito Kevin Boy, ieri sera ha visto divampare nella propria casa di campagna un imponente incendio. Allertati subito i pompieri, i soccorsi hanno raggiunto in pochi minuti l'abitazione, in tempo per domare le fiamme e scongiurare il peggio.

Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco di Pordenone a originare l'incendio è stato un cortocircuito nel locale lavanderia, dove la presenza degli elettrodomestici avrebbe potuto essere fatale per Sandra Hanks e suo marito Kevin. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, come ha raccontato la sorella dell'attore su Facebook.

«Ho imparato molto tempo fa a non dire mai che le cose non possono andare peggio di così – ha esordito Sandra Hanks, ancora scossa per l'accaduto –. La scorsa notte ne ho avuto la riconferma. Kevin ed io stiamo bene, ma non abbiamo più il riscaldamento, l'acqua calda e la casa è un disastro. I vigili del fuoco sono stati fantastici... sono arrivati subito, hanno fatto un buon lavoro e sono stati molto gentili... e i nostri vicini, sono stati come sempre fantastici! Ora dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare».

La coppia si è trasferita in Italia cinque anni fa, dopo aver vissuto per molto tempo alle isole Seychelles, dove l'allora fidanzato di Sandra lavorava come manager nel settore dei casinò e del gioco d'azzardo. Stanchi di quella vita, hanno deciso di trasferirsi a Polcenigo su consiglio di un amico e nel 2017, proprio nel piccolo comune friulano, Sandra e Kevin sono convolati a nozze. Per loro quella casa di campagna significa troppo per pensare di rinunciarvi a causa di un incendio. Ci vorrà tempo, ma la ricostruiranno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA