Giovanni Floris, la gag esilarante con Geppi Cucciari: «Il mio ritorno in Rai per.. 10 minuti»

«Benvenuti a Vucciria, lo speciale che segna il mio ritorno in Rai» inizia così la gag esilarante del giornalista e conduttore del programma di La7 "Di martedì", Giovanni Floris. Da Ballarò, storica trasmissione di Floris in Rai, a Vucciria in passo è breve... Durante il programma di Rai3 "Splendida cornice" condotto da Geppi Cucciari, di cui è stato ospite giovedì 2 marzo, Floris annuncia ironicamente il suo grande... ritorno in Rai, seppur per poco tempo: «10 minuti» sottolinea il conduttore durante la diretta su Rai3. E sottolinea sorridendo: «Per i prossimi 10 minuti, non cinque, 10».

Il programma e il libro

«Abbiamo scelto la Rai per stanziare le risposte degli ospiti, ben 10 secondi a testa, gli applausi verranno fatti dall'ospite stesso alla fine della risposta. Le domande continuerò a farle io». E aggiunge, riferendosi al giorno in cui sta parlando:« Il nome della trasmissione è cambiato da "Vucciria" a "Di giovedì" appunto questa sera». E, infine, Giovanni Floris chiude la gag lanciando il suo ultimo libro "Il gioco": «Ultima novità, il libro dedicato ai gialli».

