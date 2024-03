Giacomo Poretti: «Con Aldo e Giovanni non abbiamo mai litigato per soldi e donne. La nostra salvezza? Un eccesso di normalità»

di Redazione Web

Aldo, Giovanni e Giacomo. Hanno fatto ridere, riflettere, sognare e ancora ridere. Un trio che è entrato nei cuori delle persone e che da un anno è in «pensione», ma senza stanchezza, anzi! Giacomo Poretti ha raccontato i suoi ultimi progetti durante una lunga intervista a Repubblica, dove ha anche parlato del rapporto con Aldo Baglio e Giovanni Storti e la sua vita prima del successo, arrivato in età matura. «Non abbiamo mai frequentato ambienti vip, feste. Siamo rimasti grezzi, rozzi, abbiamo sempre rifiutato gli eccessi. La nostra salvezza è stata questo eccesso di normalità», ha raccontato Poretti.

Il lavoro prima del successo

Giacomo Poretti ha raccontato di essere andato subito a lavorare dopo la terza media perché non voleva partire per il militare: «Dopo la terza media sono andato in fabbrica, allora era normale. Per rimandare il militare, sono entrato in ospedale e ci sono rimasto undici anni. C’era una tale carenza di infermieri che dopo un mese mi hanno insegnato a fare le punture e messo in turno. Poi ho preso il diploma, ero caposala». Non rinnega nulla, anzi, ricorda con tenerezza il suo percorso.

Le liti del Trio

Il rapporto con Aldo e Giovanni? «Inizialmente c’è stato l’innamoramento artistico. In tre facevamo cose strabilianti, ci divertivamo, la creatività fluiva. Lavorando tanto assieme è nata l’amicizia. Dopo 35 anni il rapporto è maturato. Ognuno ha percorso una sua strada parallela, senza chiudere la vicenda con gli altri due. Grazie al rispetto reciproco profondo, le liti si sono sempre risolte. Ci sono stati scontri perché abbiamo tre personalità importanti, siamo tutti e tre molto creativi, per forza di cose a volte si è creato l’incidente. Mai per soldi, mai per donne, sempre per scelte artistiche, o quando abbiamo fatto degli errori, come "Fuga da Reuma Park"».

Dopo il loro ultimo film insieme, Aldo ha deciso di trasferirsi in Sicilia, tornando nella sua terra natia, mentre Giacomo ha ancora troppi progetti per trasferirsi in montagna, come sogna.

