Galeazzi, l'omaggio della Rai: programmazione dedicata e a Techetè tutto il meglio delle interviste

Cronista sportivo e conduttore della Rai, per anni ha prestato la sua voce alle telecronache delle imprese sportive dei fratelli Abbagnale, del tennis e dello sport in generale. Al giornalista Gian Piero Galeazzi (credits uff. stampa Rai) , scomparso oggi, venerdì 12 novembre, il Servizio Pubblico rende omaggio con una programmazione dedicata.

ADDIO GIAMPIERO GALEAZZI - I PROGRAMMI DEDICATI



Già nel pomeriggio di oggi, su Rai1, il giornalista è stato ricordato nei programmi “Oggi è un altro giorno” in onda alle 14 e, alle 17.05, a “La vita in diretta”. Un omaggio è previsto anche nel pre e post match di qualificazione ai mondiali del Qatar del 2022 “Italia – Svizzera” dalle 20.30 su Rai1. Dopo la partita, alle 23.00 andrà in onda Techetechetè dal titolo “Ciao Giampiero” e a seguire “Testimoni e Protagonisti: Giampiero Galeazzi”.



Su Rai2 Galeazzi è stato ricordato nel programma “Ore 14” alle 14 e si continuerà a parlare di lui anche nel pre e post match di qualificazione agli Europei 2022 “Eire – Italia” Under 21 alle 18:15. Inoltre, alle 23, nell’ambito della rubrica a cura di Rai Sport relativa al post partita di Italia - Svizzera e agli highlights degli altri incontri validi per la qualificazione ai Mondiali 2022, è programmato uno speciale dedicato alla scomparsa del grande giornalista Rai.



Su Rai 3 sarà “Blob” alle 20 a riproporre frammenti in ricordo del giornalista.

Su Rai Sport (canale 57) dalle 17.40 di oggi fino alle 20.30 andrà in onda una pagina interamente dedicata a lui con materiali di repertorio, telecronache e interviste che lo hanno visto protagonista.



Sabato 13 novembre il ricordo di Galeazzi passerà dai programmi di Rai1 “Uno Mattina in Famiglia” alle 08.30 e “Italiasì!” alle 17; “Dribbling”, con l’intera puntata in onda alle 18.25 su Rai2; uno Speciale Blob, alle 20, e “Le parole per dirlo”, in onda alle 20.20, sempre su Rai3.

L’omaggio prosegue domenica 14 a “Domenica in”, su Rai1 alle 14, e nella “Domenica Sportiva” su Rai2 alle 23.35.



Tutte le Testate giornalistiche, i Tg e i Gr, hanno dedicato e dedicheranno ampi spazi per commemorare la figura del giornalista scomparso.



RaiPlay, invece, proporrà una collezione di contributi sull'Home Page. Tra questi, Il giornalista Gian Piero Galeazzi ricorda Armando Maradona a Storie Italiane; Galeazzi ospite di Mara Venier a Domenica In; Gian Piero Galeazzi festeggia il suo 73° compleanno a Storie Italiane; Galeazzi insieme a don Mazzi a Domenica in; l'intervista con Marzullo nel programma Testimoni e protagonisti; i ricordi di una vita con l'amica Mara Venier, la carriera, i successi, lo sketch con Stefano Masciarelli e Andrea Roncato.

Sarà online anche la storica telecronaca della vittoria dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seoul (1988).

Infine, in memoria di Gian Piero Galeazzi, Radio Techetè propone venerdì 12 (alle 16.45 e 22.45) ed in replica sabato (alle 9 e 18) una selezione delle interviste a Diego Armando Maradona, a Nicola Pietrangeli, a Gianni Agnelli, ad Adriano Panatta e alcune cronache degli eventi sportivi da lui seguiti per la Rai: la Coppa Davis, i Mondiali di Canottaggio, il Campionato italiano di Calcio.

