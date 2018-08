Francesco Monte al Grande Fratello Vip: «Provini superati, mancano solo alcuni dettagli»

🖐🏻💦 #ensōbeach Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: Ago 6, 2018 at 11:46 PDT

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo un anno difficile perarriva il premio tv con la partecipazione a. L’ex tronista infatti ha avuto un rapporto difficile ultimamente col piccolo schermo, dato che è stato prima lasciato in diretta tv al Gfvip dall’allora fidanzata Cecilia Rodriguez per il coinquilino Ignazio Moser e poi è stato (involontario) protagonista del canna gate all'Isola dei Famosi a seguito delle accuse in diretta da parte di Eva Henger sul consumo di marijuana durante la trasmissione.Adesso per, single dopo la fine della (breve) relazione con l’ex naufraga Paola di Benedetto, si starebbero aprendo le porte rosse del reality per Vip di Mediaset: “Francesco Monte – svela “Chi” nelle “Chicche di gossip” è un passo della porta rossa del. Provini superati, ora mancano dolo alcuni dettagli da risolvere. Verranno oltrepassati?”.