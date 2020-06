Franca Leosini choc: «Colpa delle donne che non mollano il marito al primo ceffone». Bufera su Storie Maledette

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 13:29

Pioggia di polemiche su, solitamente molto amata dal pubblico. La conduttrice dinella scorsa puntata ha intervistato Sonia Bracciale, condannata ai, accusato di maltrattamenti ai suoi danni.I toni della conversazione però non sono molto piaciuti ad Antonella Veltri, presidente dell’associazione D.i.Re - Donne in rete contro la violenza che si è espressa in una nota stampa parlando di un dialogo pieno di insinuazioni tereotipi sessisti, giudizi moralistici. La Veltri ha accusato la Leosini di aver tentato di far sentire in colpa la Bracciale: «Si chiama vittimizzazione secondaria, succede ancora continuamente nelle aule dei tribunali, dove le donne che denunciano la violenza non sono credute», ha spiegato.Causa delle polemiche sarebbe una frase della Leosini durante il programma che rivolgendosi alla Bracciale ha affermato: «La responsabilità ce l’ha anche lei come tutte le donne che non mollano il marito al primo schiaffone». Un frase che non è piaciuta non solo alle associazioni ma che anche il web ha notato riprendendo l'amata conduttrice, solitamente nota e apprezzata proprio per la sua eleganza, criticandola con diversi tweet in rete.