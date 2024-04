Sangiuliano, la stoccata di Fiorello dopo la gaffe: «Non è il ministro della Geografia. Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari»

di Redazione web

La gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha localizzato Times Square, la piazza simbolo di New York, a Londra, è diventata rapidamente virale. E ovviamente non è passata sotto silenzio a VivaRai2!, dove Fiorello si è scatenato con la sua solita ironia.

Sangiuliano, l'ironia di Fiorello

«Ma ministro, ma pure Lei! Ha detto che Times Square è a Londra, mica è il Ministro della Geografia. Lui si è giustificato dicendo 'Pensavo a Piccaddily Circus, che è la Times Square di Londra, dove c'è la Torre Eiffel col Big Ben» dice lo showman nella puntata di oggi Viva Rai2!, con Biggio, Casciari su Rai2 e ospite Neri Marcorè. E poi aggiunge imitando il politico: «Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari».

La politica

La politica del nostro Paese continua ad essere oggetto di grande ironia da parte del conduttore: «Parliamo della Lega, salutiamo Salvini con la maglia di Putin! 'Strana storia del patto disdetto solo a parole'. È stato siglato nel 2017 e si rinnova in automatico come Netflix, se non accetti il cookie giusto.

Paola Cortellesi ai David di Donatello

Una menzione speciale va alle nomination dei David di Donatello, che si terrano il 3 maggio in diretta su Rai1: «Record per Paola Cortellesi con 19 David di Donatello, 15 per Garrone, ma anche mio fratello, lasciatemi fare un po' di 'famiglismo'. Complimenti a Paola! Le verrà un'infiammazione alla sciatica solo per salire e scendere dal palco per ritirare i premi, fatela a casa sua direttamente. Ieri è stata vista all'Ikea a comprare lo scaffale per metterli. Tanto li vincerà. Complimenti a tutti!». Fiorello approfitta anche per scherzare su Biggio come inviato sul tappeto rosso della premiazione: «Ma la notizia vera è questa: retroscena e aneddoti svelati da Fabrizio Biggio sul red carpet. L'hanno messo fuori a fare le interviste, non lo fanno neanche entrare. Voglio vedere come ti sfanculerà Nanni Moretti, 'Ma chi sei tu? Io questo neanche lo conosco'».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA