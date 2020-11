Erminio Sinni a The Voice Senior: il cantante romano "cult" in città sbanca la trasmissione di Antonella Clerici. Una grande interpretazione, al pianoforte. Una personalità enorme, diversa dagli altri concorrenti saliti sul palco della trasmissione di Rai Uno fino a quel momento. Emozionarsi è stato un attimo: i giudici hanno subito riconosciuto le sue capacità e se lo sono conteso.

Stiamo parlando dell'esibizione di Erminio Sinni a The Voice Senior. Il cantante romano - alla fine della sua esibizione - ha deciso di far parte della squadra di Loredanà Bertè. Ma a "svelare" chi fosse Erminio Sinni è stato Gigi d'Alessio che ha raccontato ai giudici quanto sia conosciuto il cantautore a Roma. «Lui ha scritto - ha detto D'Alessio - una canzone che nella Roma bene tutti conoscono a memoria, e tutti canticchiano». La canzone è "E tu sopra di Me". Il cantautore romano si esibisce ancora cantandone un pezzo. E i giudici vanno in visibilio

Erminio Sinni a quel punto viene letteralmente conteso dai giudici: sia Clementino sia Albano cercano di convincerlo ad entrare nella loro squadra. Ma alla fine la scelta del cantante è una scelta di cuore: "Io ho cantato nel coro di Mimì (Mia Martini, la sorella di Loredana ndr) - spiega - e quindi scelto Loredana Bertè". Dietro le quinte la mamma e la compagna si emozionano a vedere finalmente riconosciuto il talento del loro amato Erminio. Poco prima di salire sul palco, sul suo account twitter Erminio aveva raccontato quanto fosse importante per lui questa serata, che arriva in un momento difficile per tutti coloro i quali vivono grazie agli eventi artistici dal vivo.

Quest’anno non e’ stato facile. Tante persone come me non lavorano da quasi un anno, ed un uomo senza lavoro e’ un uomo senza il suo posto nel mondo

Eppure per magia stasera una nuova lucina si accendera’ per me...

E’ una sorpresa, la svelero’ alle 7 nelle storie IG🤞🏻#27novembre — erminio sinni (@erminiosinni) November 27, 2020

