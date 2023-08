Enrico Papi e Paola Barale condurranno un programma insieme: l'indiscrezione clamorosa. Ecco quale

di Redazione Web

Dopo l’esperienza come opinionista a l’Isola dei Famosi, Enrico Papi potrebbe tornare a vestire i panni di conduttore nella nuova edizione di un noto show targato Mediaset. E ci sarebbe il nome anche del suo accompagnatore. A lanciare lo spoiler è l’account Instagram The pipol tv, che sostiene come Enrico Papi potrebbe condurre la nuova edizione de La pupa e il secchione. Accanto a lui, nel ruolo di giudice, dovrebbe esserci Paola Barale. In realtà, una coppia già vista quella Barale-Papi, che nell’edizione del 2010 era già stata al timone del programma. lnoltre, i due avevano diviso tanti anni a Buona Domenica firmata da Maurizio Costanzo.

Beatrice Valli e il post sull'allattamento al seno, l'attacco degli hater: «Sembri l'unica ad aver fatto figli»

Belen e Stefano De Martino, dopo l'addio le schermaglie social: lui sostituisce la fede e mette un like "galeotto"

Le news

Paola Barale sembrava vicinissima a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, in un ipotetico tandem con Giuseppe Cruciani.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA