Elisabetta Canalis torna in tv, show con Paolo Noise, Marco Mazzoli e Beppe Vessicchio: ecco dove li vedremo

Elisabetta Canalis in tv

Il ritorno di Elisabetta Canalis in un programma di Italia 1 è molto atteso. La showgirl, così come Paolo Noise e Marco Mazzoli, ha condiviso delle immagini negli studios De Paolis. Tante sollecitazioni, ma nessuno spoiler. Eppure, dalle foto erano proprio tutti e tre insieme. Ecco a quale programma prenderanno parte.

La rivelazione

A "tradire" i tre vip che, in qualche modo, cercavano di non svelare troppi dettagli in merito alla prossima partecipazione televisiva, è stato il ristorante in cui, ieri sera sono andati a cena. I tre, con i titolari della struttura, il conduttore Enrico Papi e anche Beppe Vessicchio, hanno praticamente svelato di partecipare al prossimo programma Tilt - Tieni il tempo.

Tilt - Tieni il Tempo di Enrico Papi

