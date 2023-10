Elisabetta Canalis, la nuova moda dei capelli corti di Skyler: «L'ho rubata dal costume di Halloween di mamma»

di Redazione web

La figlia di Elisabetta Canalis ha lanciato una nuova moda. Si tratta dei capelli corti per la stagione 2023/2024. La piccola di casa, avuta 8 anni fa dal matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri già condivide alcuni consigli di bellezza con i fan della showgirl che, sui social, ha condiviso un video in cui la bambina spiega alcune acconciature possibili con un taglio di capelli particolare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L'acconciatura di Skyler Eva

Skyler Eva ha festeggiato negli scorsi giorni il suo ottavo compleanno.

Un video che ha fatto sorridere i fan, che hanno fatto i complimenti alla piccola per il "nuovo taglio di capelli". La parrucca con frangetta e caschetto nero sembra proprio la capigliatura di Uma Thurman, nei panni di Mia Wallace in Pulp Fiction, sarà questo il travestimento scelto dalla mamma per Halloween?

