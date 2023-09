Elisabetta Canalis, a cena con l'ex marito per un'occasione speciale: «Dov'è Georgian Cimpeanu?»

di Redazione web

Elisabetta Canalis, ieri sera, a cena con Brian Perri. La showgirl ha condiviso un momento molto importante con l'ex marito. La coppia ha divorziato ufficialmente lo scorso luglio, ma già nei mesi precedenti non comparivano più insieme sui social. Per amore della figlia, Skyler Eva, però, i due sono rimasti in ottimi rapporti e continuano a vedersi per dare alla piccola il senso di unione e di famiglia.

Così è stato anche ieri sera: ecco perché e dov'era invece il compagno di Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu.

Elisabetta Canalis, un'occasione speciale

Elisabetta Canalis e Brian Perri, ieri sera, hanno trascorso del tempo con la loro figlia per il suo ottavo compleanno.

«Ma dov'era Georgian Cimpeanu?», si sono chiesti in molti. Scopriamolo insieme.

Nato in Romania il 31 agosto 1993, Georgian Cimpeanu è cresciuto a Roma. Ieri, infatti, il campione di kickboxing era proprio nella Capitale per festeggiare altrettanto un compleanno, ma quello di un suo amico. La showgirl, infatti, separa spesso il suo passato con il suo presente, condividendo le occasioni speciali della figlia con papà, i momenti romantici, privati e personali, solo con il suo attuale compagno.

