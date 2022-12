Domenica In, Mara Venier e l'offesa di Malgioglio: «Dopo tutto quello che ho fatto per te, non mi hai invitata»

di Redazione web

Il nuovo scoppiettante, simpatico e divertente programma tv di Cristiano Malgioglio, si intitolerà "Mi Casa Es Tu Casa" e andrà in onda da mercoledì 7 dicembre per cinque serate su Rai 2. La trasmissione sarà ricca di ospiti tra cantanti e artisti che si racconteranno a Malgioglio, ne mancherà però una, che non ha ricevuto inviti: Mara Venier.

Mara Venier non ci sarà nello show di Malgioglio

Una delle conduttrici italiane più note e amate della televisione, è di sicuro Mara Venier che con Cristiano Malgioglio ha lavorato per molti anni e con il quale ha da sempre un bellissimo rapporto di amicizia.

Il cantautore, ospite di Domenica In, ha annunciato il suo programma televisivo "Mi Casa Es Tu Casa" al quale però Mara non parteciperà. I due sull'argomento, si sono scambiati alcune battute dando vita ad un simpatico siparietto che ha divertito il pubblico in studio e non solo.

«Dopo tutto quello che ho fatto per te non mi hai nemmeno invitata al tuo programma». È iniziato con questa battuta di Mara Venier, il simpatico siparietto tra lei e Malgioglio, che ha risposto: «Ma amore te puoi venire quando vuoi, sei una sorella per me».

