Domenica In, l'insolito regalo di Ezio Greggio per Mara Venier: «Questo è un mazzo di...»

Ospite di Domenica In per presentare il suo libro "N° 1", Ezio Greggio è entrato in studio con un regalo particolare per Mara Venier. «Ma cosa mi hai portato?» dice la padrona di casa. «I fiori appassiscono, che le porto? Mi sono fatto preparare un mazzo di verdure, così ti durano di più. Con queste ci fai il minestrone» ribatte il conduttore storico di Striscia. Mara scoppia in una fragorosa risata e inizia ad analizzare il mazzo di ortaggi: carciofi, carote, insalata e pomodori.

Leggi anche > Totti e Noemi, finita la vacanza ai Caraibi: spuntano le foto dell'intimità di coppia

«C'è anche il naso di Amadeus» continua ironicamente Ezio prendendo dal mazzo una carota. E aggiunge: «Queste le puoi cucinare, poi sei anche brava». La gag continua, quando Ezio rivela a tutti il legame stretto con Mara Venier. «Lo dico qui, da 70 anni io e Mara abbiamo una storia d'amore e un figlio: Malgioglio» dice il compare di Iacchetti senza filtri e riscuotendo applausi e successo.

La lunga carriera a Striscia, che l'ha accostato a Enzo Iacchetti, nasce da un episodio particolare. «Antonio Ricci mi ha chiesto di andare da Iacchetti e chiedergli se volesse condurre con me Striscia la Notizia. Quindi sono andato a Roma, eravamo in un ristorante e ho cominciato a parlargli della proposta di Ricci» racconta Ezio. «Ma lui, invece di essere felice si guardava avanti e dietro e ad un certo punto mi fa: secondo me è Scherzi a parte, mi state prendendo in giro!» continua scatenando la risata di Mara. «Finchè, arriva la prima puntata e dopo essere andati in onda lui scappa e si chiude in camerino. Dopo 20 secondi esce e fa: mi ha detto mia madre che mi ha visto in onda, allora non è Scherzi a parte. E' striscia, tutto vero» conclude, e da quell'episodio oltre all'amicizia fra i due nasce una collaborazione dura ancora ora.

Il chiarimento

Ma proprio ieri, Mara Venier è stata protagonista delle crocache per aver categoricamente vietato di usare video e foto sue per profili fake. Su Instagram pubblica una story in cui scrive «Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato...» e dopo pochi secondi pubblica un'altra story in cui spiega ai fan cosa è successo. «Quelle sono inziative di non so chi. Sono fake. E adesso farò una segnalazione ovviamente».

Le parole di Mara

«Comunque grazie perchè i commenti son pure carini, però insomma» continua la conduttrice di Domenica In. «È tutto non autorizzato e poi è una presa per il c**lo per voi che credete che sia io. Ciao». Nelle stories successive, poi, Zia Mara ha repostato i commenti di altri utenti e follower che segnalavano il profilo fake.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA