Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA –passa dal calcio al. La giornalista, famoso volto di SkySport, sarà infatti al timone de “”. Il programma, trasmesso il prossimo autunno su Fox Life, sarà alla sua quarta edizione dopo aver visto la guida di Simona Ventura, che lo ha lanciato nel 2015, e poi la conduzione di Ilenia Lazzarin.La terza edizione andrà in onda in chiaro su Tv8 e il reality descrive appunto le avventure sentimentali di cinque contadini sparsi in giro per le campagne d’Italia in cerca dell’anima gemella, con la conduttrice che svolge anche compiti di Cupido e consigliera degli agricoltori.