David e Cristina si sono lasciati dopo Temptation Island? Tutta la verità

Temptation Island

Martedì 16 Luglio 2019, 17:49

Solo ieri sera, lunedì 15 luglio, durante la quarta puntata del reality condotto da, è andato in onda l'epilogo positivo della storia tra i due fidanzati usciti dal trono over di Uomini e Donne. David e Cristina sono la prima coppia "salva" del programma. Ma a poche ore dalla trasmissione,Una follower suafferma: «Ha lasciato casa da subito e lui ora sta malissimo. Lo vedo sempre in palestra e piange spesso. È un uomo distrutto».La registrazione dell'ultimo falò è avvenuta circa un mese fa, quindi la coppia avrebbe avuto tutto il tempo per lasciarsi.La storia di David e Cristina è giunta davvero al capolinea? Staremo a vedere.