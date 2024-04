Da noi... a Ruota Libera, da Lucrezia Lante della Rovere a Fausto Leali, passando per Enzo Miccio: tutti gli ospiti di domani Torna come ogni settimana l'appuntamento con il programma di Francesca Fialdini, in onda domenica su Rai 1 dalle 17.20





Torna come ogni domenica l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma in cui si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Appuntamento quindi domani, domenica 7 aprile, alle 17.20 su Rai 1. Gli ospiti Musica, cinema, tv e non solo. Saranno moltissimi gli ospiti di domani di "Da noi... a Ruota Libera". Tra questi, Fausto Leali, voce inconfondibile del panorama musicale, autore e interprete di grandissimi successi e protagonista anche di molti programmi televisivi; Enzo Miccio, wedding ed event planner tra i più noti, fashion designer, volto televisivo e conduttore di numerosi programmi; Lucrezia Lante della Rovere e Michela Giraud, protagoniste di “Flaminia”, il film, nelle sale dall’11 aprile, che segna l'esordio alla regia della Giraud e che racconta il rapporto tra due sorelle affrontando anche il tema dell’autismo. E ancora Vincenzo Schettini, il professore diventato famoso sui social con l’account “La fisica che ci piace” che sarà protagonista dal 16 aprile della seconda serata di Rai 2 con il programma “La fisica dell’amore”. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 17:57

