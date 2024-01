Cristiano Malgioglio: «Non farò sconti a nessuno». L'avvertimento del giudice di Tali e Quali

di Redazione Web

Il noto showman Cristiano Malgioglio è pronto a riprendere il suo ruolo di giurato in "Tali e Quali", l'inedito spin-off di "Tale e Quale Show", dedicato alle persone comuni con la passione del canto. Malgioglio, noto per il suo giudizio «spietato, ma ironico», promette di non fare sconti, nemmeno alle non-celebrità, i cosidetti nip (not important people).

In un'intervista all'Adnkronos, Malgioglio ha condiviso la sua emozione nel lavorare con Carlo Conti e la giuria (che include Loretta Goggi e Giorgio Panariello), sottolineando l'atmosfera scherzosa e amichevole, dove ci si prende in giro ma «ma senza mai la rissa». Il programma andrà in onda dal 13 gennaio per quattro sabato sera su Rai1.

«Sono la pecora nera»

«In questo clima scanzonato, io sono un po' la pecora nera», ha detto scherzosamente. Questa volta parlerà addirittura in quattro lingue, «a seconda della nazionalità della star imitata». «Nella prima puntata mi ispirerò ad Audrey Hepburn - ha rivelato Malgioglio -.

Malgioglio ha voluto precisare che dopo la pausa sanremese del programma, sarà giurato in due puntate speciali di "Tali e Quali Sanremo'" e successivamente nel serale di "Amici" di Maria De Filippi. Lo showman, durante l'intervista si è lasciato sfuggire anche un'ultima indiscrezione: «Sto lavorando con un produttore turco per un tormentone estivo che sa d'oriente», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA