Corinne Clery, dolore di mamma: «Io e mio figlio non ci parliamo, non so se riuscirò a perdonarlo questa volta»

racconta la sua carriera e la sua infanzia. Nell'intervista con Silvia Toffanin si mette a nudo, ripercorrendo la sua gioventù e gli albori della sua carriera, ricordando anche il rapporto con i genitori. Corinne racconta anche i suoi amori, ma ammette anche di aver preso una decisione drastica nella sua vita.L'attrice ammette di aver scelto di restare sola, di non innamorarsi più. «L'ho fatto per dignità, poi sembrerei ridicola», ma poi aggiunge che la sua è una scelta dettata anche dall'egoismo, «voglio pensare a me, alle mie amiche, voglio essere spensierata e libera di testa». Corinne ammette di aver avuto tanto amore: «sono stata fortunata, ne ho avuto tanto, ho amato tantissimo i miei mariti, ma ora basta». Nel corso dell'intervista ricorda Beppe Ercole, parlando del loro amore come di un amore maturo e specificando di avere un ricordo di lui felice e di aver superato il dolore della morte: «mi piace pensare a lui come una persona che sta facendo scherzi in paradiso. Lo ricordo con il sorriso».La Clery parla poi del rapporto con suo figlio e spiega di avere con lui un rapporto molto complicato: «Oggi non ci parliamo molto. Di solito sono stata nel corso della sua vita un pungeball in attesa, ma questa volta non so se riuscirò a perdonarlo, non sono perfetta ma sono onesta. Però, anche se il rapporto è complicato con lui riesco a fare da nonna con le sue due figlie».L'attrice ricorda la sua esperienza al Grande Fratello, dicendo di essere molto pentita della lite con Serena Grandi: «Ribadisco solo di non averle rubato il marito, il resto sono chiacchiere da comare». Oggi tra Serena e Corinne c'è invece un bel rapporto, anche dopo la malattia della Grandi: «Siamo due donne buone e intelligenti, abbiamo saputo superare le incomprensioni, pensiamo a un futuro insieme di lavoro e di vita».