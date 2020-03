Claudio Brachino lascia Mediaset dopo 32 anni: «Rapporto concluso consensualmente»

Un posto al Sole, stop alle nuove puntate da lunedì 6 aprile in onda le repliche del 2012

dopo 32 anni: «Rapporto concluso consensualmente»Si conclude oggi consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino. La notizia arriva tramite una nota inviata da Mediaset.Si conclude consensualmente il rapporto professionale tra Mediaset e il giornalista Claudio Brachino.«In Azienda dal 1988 - si legge in una nota inviata da Mediaset - Brachino è stato vicedirettore e conduttore del tg “Studio Aperto”,direttore di “Videonews” e “Sport Mediaset”, responsabile di programmi informativi come“Top Secret”, “Mattino 5”, “Tiki Taka”, “Quarta Repubblica”. Mediaset ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali».L' ex direttore di videonews lo scorso agosto 2019 era stato sostituito da Mauro Crippa, ricoprendo poi il ruolo di direttore ad personam all’interno della Direzione Generale Informazione Mediaset. Non si conoscono al momento le motivazioni né se rivedremo il giornalista su qualche altra emittente.