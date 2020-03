Un posto al Sole, stop alle puntate. Da lunedì 6 aprile in onda le repliche

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 16:56

. L'emergenzablocca anche Un posto al Sole. La soap rai più longeva della tv italiana è costretta a fermare le registrazioni. Questa dunque è l'ultima settimana che vedremo le puntate inedite.A partire da lunedì 6 aprileandrà in onda con le repliche della sedicesima stagione, andati in onda nel marzo 2012. L'annuncio è arrivato dai canali social della fiction: «Cari amici, da lunedì 6 aprile, la messa in onda di ‘Avremo modo di rivivere la nascita della storia d’amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale sta vivendo una crisi molto seria. Potremo apprezzare alcuni protagonisti che non vediamo da tempo, Cristiana Dell’Anna nel doppio ruolo delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Ferri e Cristina D’Alberto nei panni di Greta Fournier, Ferdinando interpretato da Marco Bonini. Renderemo omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare, nelle prime saranno in onda Antonio Pennarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore, l’amatissima Mamma Lucia. Quindi amici, non mancate perché noi vi aspettiamo come sempre in prima serata su Rai3 e di giorno sui nostri canali ufficiali Social per tenerci compagnia».