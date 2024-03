Chef Simone Buzzi via da “È sempre Mezzogiorno”: «Durante la malattia Antonella Clerici mi è stata vicino»

di Redazione web

Chef Simone Buzzi è stato uno dei volti più amati di «È sempre mezzogiorno». Da qualche mese, tuttavia, non appare più nella trasmissione di Antonella Clerici in onda su Rai1. «Il motivo non lo so - dichiara Buzzi a Fanpage.it - Forse in televisione ci sono meccanismi che funzionano così. Le cose sono finite senza una spiegazione logica». Lo chef era tornato in video a gennaio 2023, dopo aver sconfitto il linfoma non-Hodgkin, accolto con grande commozione da parte dello staff di "È sempre mezzogiorno" e del pubblico.

Simone Buzzi, perché lo chef è fuori da “È sempre Mezzogiorno”?

«Ero tornato felice e contento di stare lì - ha detto -. Sento l'affetto della gente, ma purtroppo credo che non potrò più tornare. Evidentemente qualcuno non vuole». Eppure, dopo il linfoma, per Simone Buzzi le porte della trasmissione sembravano non essersi chiuse: «Durante la malattia, gli autori mi chiamavano spesso per sapere come stavo. Dopo avere fatto i controlli e avere saputo di essere guarito, mi sono messo d'accordo con la produttrice della Rai e ho fatto i biglietti per andare a Milano.

Il racconto

Simone Buzzi racconta di essere stato lui, in un primo momento, a rifiutare il rinnovo: «Nell'ultima puntata si firmano i contratti. Io sono scaramantico perciò ho detto: "L'anno scorso ho firmato il contratto e dopo una settimana ho scoperto di avere un tumore. Quest'anno è un problema se lo firmiamo dopo?". A fine agosto avevo uno dei controlli trimestrali. Lo dicevo anche per loro, per essere certo di poter assicurare la mia presenza perché mi ero sentito a disagio a dire: "Ho un tumore, non posso più partecipare". Insomma, per scaramanzia non l'ho firmato. Avrò sbagliato…non lo so, forse qualcuno si è offeso».

E su Antonella Clerici dichiara: «Ovviamente stiamo parlando di un personaggio importante. Durante la malattia è stata molto presente, ma se già io ho mille impegni, credo che lei abbia ancora meno tempo di me. Però sì mi ha scritto e anche lei si chiedeva come mai non tornassi».

