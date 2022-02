Scontro in tv tra Caterina Collovati e Azzurra Barbuto: «Copriti», «Chiudi quella boccaccia». Cos'è accaduto VIDEO

Nervi tesi a Ore 14, trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, tra Caterina Collovati e la giornalista Azzurra Barbuto. Mentre si parlava del caso del liceo di Roma, in cui una insegnante ha rimproverato una studentessa perché era in classe con la pancia scoperta («Stai sulla Salaria?»​, le avrebbe detto), è scoppiata una forte discussione in studio.

«I ragazzi devono capire, Barbuto, che a scuola ci sono dei diritti ma anche dei doveri», afferma Caterina Collovati, ma la Barbuto la blocca: «Collovati, innanzitutto non mi interrompere quando parlo, perché tu interrompi tutti». «No, io interrompo perché non sono d'accordo - ribadisce - e copriti, mettiti più consona anche tu». Quest'ultima frase fa infuriare la Barbuto:« Ti riveli per quello che sei dicendo a me che devo mettermi più consona, tu per essere più consona dovresti chiudere la boccaccia che hai». «Ma come ti permetti?», le risponde una Collovati perplessa.

Il conduttore prova a sedare gli animi: «State dando un esempio sbagliato», dice Infante. «Sono stata insultata», dice Caterina. «Questa donna perde troppo spesso il controllo", rincara la dose invece la Barbuto. «Non vengo in uno studio televisivo a farmi offendere da persone come Caterina Collovati, che insultano gratuitamente». Il video con le schermaglie, andate in onda in diretta nel pomeriggio di oggi, è diventato subito virale.

