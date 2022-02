Giovanna Civitillo a "Oggi è un altro giorno": «Io e Amadeus? Tra noi la "scossa" dura ancora...»

Giovanna Civitillo ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La showgirl è la moglie di Amadeus, conduttore di Sanremo 2022, che ha conosciuto durante il programma “L’Eredità”.

Giovanna Civitillo ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno

Giovanna Civitillo a "Oggi è un altro giorno"

Giovanna Civitillo ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha ricordato gli inizi della relazione con Amadeus: «Ero una ballerina dell’Eredità e facevo la famosa “scossa” che l’ha tanto colpito. Il pubblico ha seguito la nostra storia fin dall’inizio e ci fermava per strada, ma il palco non mi manca. Siamo inseparabili, abbiamo anche un profilo di coppia su Instagram ma perché Amadeus non è social, me ne occupo io e lui non ha idea di quello che faccio. Noi comunque sappiamo tutto l’uno dell’altro, io non voglio più scoprire niente e avere soprese. E’ proprio la nostra condivisione permanente, 24 ore su 24, la nostra forza e nei momenti difficili ci uniamo ancora di più. Io penso che ami tutto di me, me lo dimostra sempre. Litighiamo poco, lo prendo in giro perché è ipocondriaco e non faccio caso alle sue “malattie”….».

La proposta di matrimonio è stata “ragionata”: «Tra i due la più romantica sono io, tutte le volte che gli scrivo un biglietto piange. La proposta di matrimonio quindi è stata serena, a tavolino, me l’ha chiesto lui e io ha aspettato ma è stata una proposta ragionata, non improvvisa. In una relazione comunque anche l’eros e la passione contano tantissimo, ci dev’essere sempre e secondo me è anche questo il nostro segreto. La “scossa” dura ancora».

I due hanno un figlio, Jose Alberto: «Nell’educazione io sono la cattiva, tutta regole e pesantissima, mentre lui è tutto vizio. Infatti adora il papà. Ho un ottimo rapporto anche con Alice, figli nata dal primo matrimonio di Amadeus, l’ho conosciuta quando aveva cinque anni. Sono stata molto fortunata, io con lei ho scoperto il mio senso materno».

Amadeus ha condotto per tre volte Sanremo: «Il primo Festival è stato divertimento, evento fantastico. Nel secondo c’era la pandemia e sul palco ho visto due eroi, Fiorello e Ama, che hanno comunque portato a casa un grande spettacolo. Il terzo è stato quello della gioia. La più ansiosa sono io, lui è rilassato e dice sempre che non vede l’ora di cominciare e anche quando le cose non andavano bene come ora, si è rimboccato le mani e ha rilanciato la sua carriera».

