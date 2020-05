Caterina Balivo choc a Vieni da me: «Se sai che mio marito mi tradisce, dimmelo...»

di Emiliana Costa

Sule ultime novità.Ieri, Caterina Balivo ha intervistatoe la figlia Angelica Amodei in collegamento dalla loro casa. Le due giornaliste hanno parlato del rapporto mamma-figlia, fino a toccare una questione piuttosto spinosa.Angelia Amodei ha dichiarato: «Se sapessi che il marito di mia figlia la tradisce, non glielo direi. Non vorrei sentirmi responsabile della sua infelicità. In alcuni casi, le rotture tra le coppie si sanano e non vorrei precluderle questa possibilità. Non lo direi neanche alla mia migliore amica...». In studio, la psicoterapeuta Marinella Cozzolino concorda con Angelica: «I tradimenti non vanno comunicati a figlie e amiche. Una mia paziente non si è accorta di essere stata tradita per 12 anni. Io le ho chiesto 'E lei dov'era?'. In alcuni casi le corna te le meriti...».La dichiarazione dell'esperta fa sobbalzare la conduttrice e gli opinionisti in studio. Caterina Balivo - che non ha mai fatto segreto della sua gelosia - sbotta in diretta:. Concordano con le gli opinionisti Rossella e Lorenzo Farina.