Bianca Guaccero scoppia in lacrime in diretta a Detto Fatto: «È stato un anno difficile, devo tornare a casa...»

Oggi pomeriggio, è andata in onda l'ultima puntata della stagione del factual show di Rai2, per il secondo anno consecutivo condotto dall'artista pugliese.Alla fine della puntata, Jonathan Kashanian ha dedicato all'amica e collega un filmato sull'anno appena trascorso e Bianca Guaccero si è sciolta in lacrime. Poi ha commentato: «Abbiamo lottato tanto contro tutto e tutti per continuare a esserci. Siamo persone sane, pulite e ce l'abbiamo fatta.».Tanti i commenti di plauso da parte dei fan su Twitter. «». E ancora: «». E c'è chi pensa che nel discorso finale ci sia una frecciatina agli ex compagni di lavoro Giovanni Ciacci e Guillermo Mariotto. «».