Ballando, Raimondo Todaro contro Paolo Conticini: «Sciacquatevi la bocca». La replica: «È solo un gioco, hai vinto 5-6 volte»

Ballando con le Stelle, il giorno dopo la finalissima si sprecano le polemiche ed è scontro tra Paolo Conticini e Raimondo Todaro. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio, quando l'attore toscano, concorrente in gara insieme alla ballerina Veera Kinnunen, a Domenica In ha dichiarato: «Sono stato me stesso, senza inventarmi storie d'amore o cose del genere».

Le dichiarazioni di Paolo Conticini a Domenica In non sono certo passate inosservate. Molti utenti, sui social, hanno visto nelle parole dell'attore toscano, giunto al secondo posto e superato solo da Gilles Rocca con Lucrezia Lando, un attacco neanche troppo nascosto verso Raimondo Todaro e Elisa Isoardi. Secondo molti utenti, infatti, la conduttrice televisiva ed il ballerino avrebbero giocato un po' troppo sul loro rapporto, simulando un flirt.

Raimondo Todaro ha quindi voluto puntualizzare su Instagram Stories, mandando un messaggio chiaro a Paolo Conticini e ricordando anche una dichiarazione di Ivan Zazzaroni che, ignaro di avere il microfono aperto, aveva mormorato: «Devono vincere 5-0». Nella sua 'storia', il ballerino professionista di Ballando non le ha mandate a dire all'attore. «Caro Paolo, sia io che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi... se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi» - scrive un furioso Raimondo Todaro - «La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra, anzi... ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto... Prossima volta, prima di parlare sciacquatevi la bocca...».

«A voi il commento», scrive su Instagram Stories Paolo Conticini, una volta interpellato da Raimondo Todaro, prima di articolare una lunga risposta. «Caro Raimondo, sono sorpreso da questa tua dichiarazione, credo dettata dal nervosismo per l'eliminazione di ieri. Non capisco perché ne fai un fatto personale quando dico che io e Veera non abbiamo avuto bisogno di inventarci storie d'amore. Per quanto riguarda te e Elisa non ho MAI creduto ci fosse qualcosa tra voi al di fuori del ballo. Si vedeva lontano chilometri che non c'era proprio niente» - scrive l'attore - «Se poi c'è stato qualcuno che l'ha pensato vuol dire che ha avuto tanta fantasia. Per quanto riguarda le parole di Zazzaroni, credo siano più che ovvie: c'era uno scontro diretto e la giuria doveva scegliere una coppia. Chi avrebbero dovuto scegliere? Tu sei un professionista e dovresti saperlo. Sì, ero uno dei favoriti ma credo non più di voi che senza ballare o ballando poco, siete arrivati fino alla finale. È solo un gioco Raimondo e l'hai vinto credo 5-6 volte».

