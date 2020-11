Domenica In, Paolo Conticini in diretta: «Non ho inventato storie d'amore». I fan: «Isoardi asfaltata»

​Domenica In, Paolo Conticini in diretta: «Non ho inventato storie d'amore». I fan: «Stoccata alla Isoardi». Paolo Conticini ospite a Domenica In dopo aver conquistato il secondo posto a Ballando con le stelle in coppia con Veera Kinnunen.

Leggi anche > Domenica In, Selvaggia Lucarelli: «Ballando con le Stelle? Non mi piace la classifica, il pubblico fa scemenze»

Durante il collegamento in diretta con Mara Venier, Conticini si è detto soddisfatto del risultato e quando gli hanno chiesto se non avesse pagato il fatto di essersi mostrato - a detta di alcuni - serioso, l'attore ha risposto: «Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d'amore o cose così».

Leggi anche > Ballando con le stelle, caos dietro le quinte tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: il gesto di disprezzo per la medaglia

Conticini non ha fatto nomi, ma i fan su twitter non hanno potuto fare a meno di notare un riferimento esplicito a Elisa Isoardi e Rimondo Todaro: «Grazie Paolo per la frecciatina verso i non sportivi Isoardi e Todaro che ieri hanno fatto ‘na figura di merda epica».

Conticini lancia bordate alle Isoardi: "Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d'amore o cose così".#BallandoConLeStelle #DomenicaIn — GigiGx (@GigiGx) November 22, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA