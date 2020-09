Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si esibisce da sola senza Raimondo Todaro. Poi la sorpresa

di Emiliana Costa

Stasera, la conduttrice piemontese si doveva esibire da sola dal momento che il suo maestro Raimondo Todaro è ricoverato al Gemelli per un'appendicite.Nel momento, però, in cui è stata chiamata in Sala delle Stelle per esibirsi è accaduto qualcosa di inaspettato.Felice per la sorpresa,si è esibita con Raimondo collegato sullo schermo.- ha detto Raimondo alla fine dell'esibizione -». Carolyn Smith, però solleva un problema: «». Alla fine, da regolamento, si vota. Elisa Isordi conquista 42 punti.