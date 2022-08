Aspettando “BellaMà”, il nuovo programma di Diaco su RaiDue: dal 15 agosto la striscia quotidiana che racconta i casting

Il percorso di avvicinamento a “BellaMa’”, il nuovo programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, sta per partire. Dal 15 agosto andrà in onda “Aspettando BellaMa’”: una striscia quotidiana di 5 minuti, per scoprire l’intero iter dei provini che porterà alla selezione del cast ufficiale che dal 12 settembre parteciperà al programma, il primo “talent di parola” della tv italiana, che mette per la prima volta a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma uniti da linguaggi e strumenti contemporanei, i social network.



L’appuntamento con “Aspettando BellaMa’” è su Rai2 dal lunedì al venerdì alle 14.00, dal 15 agosto al 9 settembre - quando andrà uno speciale di 45 minuti.

400 aspiranti concorrenti selezionati - 200 giovani della generazione Z tra i 18 e i 25 anni, 200 boomer over 55 anni - in rappresentanza di 20 regioni italiane: questi i numeri dei provini organizzati da Rai Casting, negli Studi Dear-Fabrizio Frizzi della Rai.



Nel corso delle puntate, prima con lo staff di Rai Casting e poi con la giuria esaminatrice, “La Grande BellaMa’”- composta dagli autori e dallo stesso Pierluigi Diaco – il pubblico seguirà la ricerca degli ingredienti giusti che dovranno avere quelli che saranno i protagonisti della trasmissione: 20 concorrenti tra gli Z (18-25 anni) e i boomer (55-90 anni), e 30 opinionisti, sempre divisi tra giovani e adulti, che si dovranno confrontare e sfidare attraverso quiz di cultura generale e challenge creative, utilizzando video di Tik Tok, reel di Instagram e post di Facebook.





Il format, ideato e prodotto integralmente dalla Rai, vede coinvolti nella sua realizzazione ogni settore dell’azienda: la Direzione di genere Day Time guidata da Simona Sala, Rai Casting, RaiCom, Rai Play e i Centri di produzione. “BellaMa’”, in onda dal 12 settembre 2022 al 4 maggio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17, è scritto da Pierluigi Diaco con Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri e Andrea Amato, curato da Sabina Ceresani, prodotto da Monica Flores, con la supervisione di Daniele Cerioni e la regia di Salvatore Perfetto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 11:17

