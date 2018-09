Ascolti Tv a tutta fiction. Raiuno su di giri per averla Incontrada

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La serata tv tra le reti generaliste è stata vinta dalla fiction di Raiuno, Non dirlo al mio capo 2, con Vanessa Incontrada. La media ascolti è stata di 4.484.000 spettatori pari al 21,1% di share. Oltre 3 milioni in più e quasi 14 punti di differenza rispetto al competitor Canale 5, affondato dagli ascolti de L'Ultima tempesta, un risutato basso che non ha fatto da traino all'Intervista di Costanzo in seconda serata che si è fermata a poco più del 6%. La metà dell'ascolto di Porta a Porta che invece ha sfruttato l'ottimo traino della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.Su Rai2 Pechino Express è stato visto da un milione e 700 mila spettatori, pari all’8,3% di share. Su Italia 1 Big Show ha ottenuto un ascolto medio di 1.250.000 spettatori (6,5%). Su La7 bene PiazzaPulita con 1.123.000 spettatori (share del 6,4%). Le selezioni di X Factor 2018 su Sky Uno raggiungono il 4,2% con 979.050 spettatori.Al mattino continua a crescere su Raitre Agorà, ormai in doppia cifra. Si difendono molto bene Eleonora Daniele e Myrta Merlino, rispettivamente con Storie Italiane e L'Aria che Tira.Al pomeriggio vola Geo, oltre il 9% per Raitre, e si conferma inossidabile Forum con Barbara Palombelli (18,3%) su Canale 5.