Temptation Island Vip 2018 ,terza puntata. Giordano e Nilufar insieme. Andrea Zenga senza parole

Gigi Proietti con2 registra una media di 3 milioni e 800 mila spettatori contri i 3 milioni e 700 mila di Temptation Island Vip che però grazie alla lunga durata recupera e vince la sfida con lo share più alto, il 21% contro il 16,3% della fiction di Raiuno. A pagare pegno a suon di share in seconda serata è Porta a Porta che non raggiunge la doppia cifra proprio per la concorrenza di Simona Ventura.Per SuperSimo una bella soddisfazione perché indirettamente sta vincendo la sfida anche contro l'altro reality di Canale 5, il Grande Fratello Vip che va in onda il lunedì. Valeria Marini è la star che trascina gli ascolti.La sfida dei talk è stata vinta da DiMartedì (6,9%) su #Cartabianca (5,6%).