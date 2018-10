di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip 2018, Lory Del Santo convince anche i bookmaker

Questa sera terzo appuntamento in prima serata su Canale 5 conche seguiremo in diretta su. Dopo l’uscita di Fabio Esposito e Marcella e il falo’ anticipato per la coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini , a cercare di comprendere e chiarire i loro sentimenti e le loro emozioni - separati nei villaggi delle fidanzate e dei fidanzati- ci sono ancora 4 coppie:. I fidanzati sembrano essere quelli più spiazzati.Al centro del racconto ancora una volta Simona Ventura che davanti al falò cerca di mediare e comprendere le loro paure, i loro dubbi, le loro riflessioni e le loro scelte spesso dettate dall’istinto e dalla passione. I fidanzati sono quelli che sembrano avere più dubbi dopo i video visti ai falò. Andrea Zenga e Sossio Aruta in particolare, che non hanno fatto altro che lamentarsi per tutta l'edizione delle loro partner, restano scioccati dalle immagini che Simona Ventura mostra loro e vogliono vederci chiaro. Giordano Mazzocchi è arrivato al limite, vedere Nilufar Addati con il suo ex corteggiatore Nicolò ha fatto uscir fuori tutte le sue insicurezze. Cosa succederà al falò? E Valeria Marini?