Ascolti Tv 24 giugno 2019, Filippo Bisciglia festeggia alla grande il compleanno con un Temptation Island da record

Ascolti Tv di ieri lunedì 24 giugno 2019. Ancora un successo per Canale 5 nei confronti di Rai1 che senza il calcio è sotto botta. La prima puntata di Temptation Island 6 con Filippo Bisciglia è stata seguita da una media di oltre 3,5 milioni di spettatori pari al 22,3% di share. Esordio più alto di sempre con numeri record anche tra i giovanissimi: oltre il 40% di share sul target 15-34 anni. Su Rai1 il film The Meddler Un’inguaribile ottimista è stato visto da una media di 2,5 milioni e dal 12,7%. Poco più di Francia-Romania, valevole per i Campionati Europei Under 21, che su Rai2 ha interessato oltre 2,4 milioni e l’11,7%. Su Italia 1 22 Minutes intorno al 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica 4,6%, su Rai3 Prima dell’Alba 4%. Su La7 L’Ombra del Diavolo 2,8%. Su Tv8 Agente 007 Licenza di Uccidere 2,2%. Sul Nove il documentario in prima visione Killing Michael Jackson 1,9%.



Nella fascia Access Prime Time vince su Canale 5 Paperissima Sprint Estate con una media di oltre 3,5 milioni di spettatori e il 17,5% di share. Su Rai1 Techetechetè 14,9%. Su Rai3 VoxPopuli 6,2%, Un Posto al sole 7,9%. Su La7 Otto e mezzo 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,2%. Nel Preserale testa a testa tra Reazione a catena con Marco Liorni su Rai1 (22,3%) e Caduta libera con Gerry Scotti su Canale5 (22,2%). In seconda serata Renzo Swing Arbore su Rai2 al 3,8%. S’è Fatta Notte con Maurizio Costanzo su Rai1 al 6,3%, su Rai 3 L’Approdo con Gad Lerner 3,9%. Su Canale 5 Supercinema al 12,7%. Martedì 25 Giugno 2019, 11:06

