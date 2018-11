Ascolti tv di domenica 11 novembre 2018. Morandi supera Fazio e Mara vince in sovrapposizione, record Sky per Milan-Juve

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

​Analizziamo gli ascolti di domenica 11 novembre 2018.Gianni Morandi contro Fabio Fazio, Mara Venier opposta a Barbara d'Urso sono le sfide più attese della domenica. La fiction di Canale 5 L’Isola di Pietro ha di poco preceduto Che Tempo che fa, rispettivamente 15,6% e 14,4%. Da Fazio simpatico siparietto in casa Costanzo con Maria De Filippi e i gelati di Maurizio. Terzo posto per Milan-Juventus che con oltre 2 milioni e 700 mila spettatori e l’11% di share è la partita più vista su Sky in prime time. Bene anche il Gp del Brasile di Formula 1 che su Tv8 è stato visto da 1,7 milioni di spettatori, pari al 9% di share e su Sky Sport Uno da quasi mezzo milione con il 2,6%. Le Iene Show hanno raggiunto una media di 2 milioni, Massimo Giletti con Non è l'Arena si è difeso a denti stretti con un buon 7%.Al pomeriggio in sovrapposizione Mara Venier 15,7% e Barbara D'Urso 15,2%. Ecco i dati di tutti i segmenti: Domenica In 16,6% con 2.545.000 spettatori nella prima parte e il 14,6% con 2.058.000 nella seconda; Domenica Live 2.249.000 (15,3%) nell’Attualità, 2.505.000 (17,6%) nelle Storie, 2.699.000 (18,1%) nella prima parte, 2.828.000 (16,8%) nella seconda e 2.394.000 (13,4%) nell’Ultima Sorpresa. Come al solito Barbara d'Urso vola dopo la chiusura di Mara e con Cristina Parodi come competitor (10,6%), quest'ultima con La prima volta perde 5 punti di share e 800 spettatori rispetto alla Venier. Bene Kilimangiaro su Raitre che con un milione e mezzo e 9,3% supera Quelli che il Calcio 1.085.000 (7,7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 941.000 spettatori pari al 5,4% di share. In seconda serata Pressing al 9,1%, La Domenica Sportiva 7,9%