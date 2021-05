Ascolti Tv 9 maggio 2021, vince la Compagnia del Cigno 2, cala Bonolis, boom di Juve-Milan su Sky

Ascolti Tv 9 maggio 2021. In prima serata su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato una media di 3.424.000 spettatori pari al 15,4% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera perde quota 2.439.000 (11,5%). Sui canali Sky Juventus-Milan 2.406.000 abbonati (9,9% di share). Su Rai3, dalle 20.36 alle 22.17 Che Tempo Che Fa 2.392.000 (9,8%), dalle 22.20 alle 23.34 Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.737.000 (8,4%). Su La7 Non è L’Arena 1.337.000 (5,5%) nella prima parte dalle 21.13 alle 22.55, e 953.000 (7,6%) nella seconda dalle 23 alle 0.54. Su Rai2 The Rookie 1.160.000 (4,7%) e Bull 1.049.000 (4,3%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto 981.000 (4,4%). Su Rete4 12 Anni Schiavo 579.000 (3%). Su Tv8 Antonino Chef Academy 349.000 (1,6%). Sul Nove Supernanny 301.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.500.000 (18,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.964.000 (12,3%). Su Rai3 l’anteprima di Che Tempo che fa 1.478.000 (7,1%). Su La7 la presentazione di Non è l’Arena 998.000 (4,2%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 992.000 (4,3%) nella prima parte e 981.000 (4%) nella seconda. Su Italia1 CSI 972.000 (4,1%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 568.000 (2,4%). Sul Nove Little Big Italy 203.000 (0,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.637.000 (21,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro 2.763.000 (16,6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 656.000 (4,9%) nella prima parte e 917.000 (5,6%) nella seconda. Sui canali Sky Roma-Crotone 508.000 (3,5%).

Da segnalare nel day time a mezzogiorno su Rai1 Il Regina Coeli recitato dal Papa 2.300.000 (22,9%), Linea Verde 2.942.000 (22,1%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 646.000 (7,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 622.000 (7,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.123.000 (8,8%), L’Altra DS 261.000 (4,1%). Su Italia1 Pressing Serie A Italia1 Pressing Serie A 396.000 (6,7%). Su Sky il dopopartita Sky Calcio Il Club 1.092.000 abbonati (5,7%).

