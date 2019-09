Ascolti Tv 8 settembre 2019, per gli azzurri 6,8 milioni di spettatori. E altri 6 milioni per la Ferrari

Ascolti Tv di domenica 8 settembre 2019. Su Rai1 Finlandia-Italia è stata vista da una media che ha sfiorato 6,8 milioni di spettatori, pari al 31,4% di share. Su Canale 5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Segreti tra Amici è stata staccata di 5 milioni (1,8 e l’8,8%). Su Rai2 Hawai Five O 6,2%. Su Italia1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo 7,5%. Su Rai3 Moulin Rouge 2,4%. Su Rete4 la replica di Una Serata Bella… nel blu dipinto di blu 3,9%. Su La7 Atlantide Files 3,7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of 3 (2,7%) e sul Nove La Vacanza Perfetta 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 10,4%. Su La7 In Onda 4,8%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,5 milioni e 21,4%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,5 milioni e 15,8%. Nel pomeriggio su Rai2 le azzurre di volley al terzo posto europeo il 6,1%. Mentre tripudio per la Ferrari. Su Tv8 il Gran Premio di Italia di Formula 1 è stato visto da 4,1 milioni di media spettatori con il 26,9%. Ai quali vanno aggiunti su Sky altri 1,9 milioni suddivisi sui due canali. Share complessivo: 39%. Lunedì 9 Settembre 2019, 11:15

