Ascolti Tv 8 marzo 2019, Sanremo Young stabile. Piace Italia's Got Talent su Tv8

Ascolti Tv di venerdì 8 marzo 2019. Su Rai1 Sanremo Young è stato visto da una media di 3 milioni di spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la prima puntata Il Silenzio dell’Acqua è andata meglio con 3,4 milioni e il 15,3% di share. Su Tv8 Italia’s Got talent 6,2% con 1,4 milioni di media spettatori. Su Rete4 Quarto Grado 6,2% di share. Su La7 Propaganda Live 5,5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato 4,6%. Su Rai2 NCIS 4,4%. Su Italia 1 Tata Matilda e il Grande Botto 4,5%. Su Rai3 7 Minuti 4,5%.



All’ora di cena sostanziale pareggio tra I Soliti Ignoti su Raiuno e Striscia la Notizia su Canale 5, per entrambi 4,2 milioni e 17,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,7% e Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia 5,1%, su La7 Otto e Mezzo 7,7%. Su Tv8 Guess my Age 2,3%. Sul Nove Boom! 1,4%. In seconda serata 3,7% per Povera Patria su Rai2. © RIPRODUZIONE RISERVATA