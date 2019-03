Ascolti Tv 6 marzo 2019. In 4,8 milioni per la Roma. Conferme per la Porta Rossa e Chi l'ha visto?

Ascolti Tv di mercoledì 6 marzo 2019. Su Rai1 l’incontro di Champions League Porto-Roma è stato visto da una media di oltre 4,8 milioni di spettatori pari al 20,4% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha sfiorato i 3 milioni di media con il 12,8% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 2 ha totalizzato 2 milioni e mezzo di media spettatori pari al 10,4% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da oltre 2,2 milioni (10,3%). Più staccate le altre reti. Su Italia 1 Sopravvissuto – The Martian 5,9%. Su Rete4 The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca 4,1%. Su La7 Nomad – The Warrior 2,4%. Su Tv8 Amici, amanti e… 1,4%, sul Nove Jumanji (1%).



All’ora di cena su Canale 5 Striscia la Notizia 4,7 milioni e 18% di share. Su Rai2 Tg2 Post sfiora il 5%. Su Rai3 Non ho l’età 5,5% e Un Posto al Sole 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5%, su La7 Otto e Mezzo 7,5%. In seconda serata Tg3 Linea Notte fa più spettatori di Porta a Porta: 840 mila contro 714 mila. Per entrambi share superiore al 10%. © RIPRODUZIONE RISERVATA