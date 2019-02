Ascolti Tv 5 febbraio 2019, Baglioni parte col freno a mano. Il picco con Bocelli

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima serata di Sanremo al di sotto dello scorso anno. Sulla linea del primo Carlo Conti. Con la prima parte 12,282 milioni di spettatori e 49,4% e con la seconda parte 5,1 milioni e 50,1% (media a 10,086 milioni e 49,5% di share). La prima serata del 2018 aveva ottenuto 13,775 milioni di spettatori e 51,4% con la prima parte e 6,6 milioni e 55,4% con la seconda parte (media a 11,6 milioni e 52% di share). E c'era Fiorello.Dopofestival con Rocco Papaleo, Melissa Greco Marchetto e Anna Foglietta: 1,663 milioni di spettatori e 36% di share. Il picco di ascolti (15 milioni e 662 mila) del Sanremo 2019 prima serata il momento con Andrea e Matteo Bocelli. Per quanto riguarda lo share momento più alto il duetto di Baglioni con Giorgia (54%). Bene tra i giovani (15-24 anni: oltre il 62%, il 71% tra le ragazze).Su Canale 5 per la pellicola Buona Giornata, con Diego Abatantuono e Lino Banfi, 1,6 milioni di spettatori e il 6,1% di share. Su Rete 4 per la soap Il Segreto, 1,3 milioni di spettatori e 4,6% di share e per Una Vita 1,032 milioni di spettatori e 4,3% di share.Su Rai Tre #Cartabianca, con Bianca Berlinguer 965mila spettatori e 4% di share. Su La7 DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, ha conquistato 957mila spettatori e 3,9% di share.Su Italia 1 per il film 4,6. Su Rai2 per il film in prima tv, Pericle il nero, con Riccardo Scamarcio 1,9%; quindi per Gomorra 2,6%.